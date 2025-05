Giornata della Polizia Locale, riconoscimento alla Polizia Provinciale di Livorno

Lo scorso 16 maggio si è svolta la prima edizione della Giornata della Polizia locale, istituita dalla Regione Toscana in quella data perché nel 1975 fu approvata la legge regionale che adottò il Gonfalone della Regione con al centro il Pegaso. Un’immagine, segno di appartenenza e servizio ai cittadini, che rende omaggio a chi quel simbolo lo porta sulle divise ogni giorno: la Polizia Locale, Urbana, Comunale e Provinciale dei 273 comuni e delle 10 province del territorio toscano.

La cerimonia si è svolta al Teatro Niccolini, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, dell’assessore Stefano Ciuoffo, dei rappresentanti dei comuni e delle province e dei comandanti delle Polizie Provinciali e Municipali.

Per la Provincia di Livorno erano presenti il comandante Maurizio Trusendi, con il vice comandante vicario Rossano Del Rio. Una pattuglia ha partecipato, con un fuoristrada e il gommone in dotazione, allo schieramento dei mezzi in piazza del Duomo, dove decine di bambini hanno potuto visitare la postazione e salire a bordo del natante.

L’evento, oltre a valorizzare l’attività propria della polizia locale sul territorio, ha rappresentato un’occasione per raccontate le migliori esperienze e pratiche in materia di sicurezza urbana. La cerimonia si è infatti conclusa con la premiazione e la consegna da parte di Giani degli encomi agli operatori che si sono distinti per particolari meriti di servizio. Sono saliti sul palco gli agenti che si sono distinti per esposizione a pericolo personale, per azioni a tutela dell’incolumità e interventi salvavita, per comportamenti eccedenti i doveri d’ufficio e per avere impedito o contrastato azioni particolarmente criminose.

Tra i premiati anche la Polizia Provinciale di Livorno, al cui Comando è stato conferito un attestato per merito speciale per le attività di soccorso svolte durante le emergenze meteo alluvionali di carattere nazionale che hanno interessato tutta la nostra provincia negli anni 2023 – 2024.

“Siamo stati particolarmente lieti di ricevere questo riconoscimento – ha sottolineato il comandante Maurizio Trusendi – che attesta l’importanza della presenza della polizia locale a presidio dei territori. Per quanto riguarda il Corpo della Polizia Provinciale ciò riguarda sia il contesto più ampio della sicurezza delle persone, in particolar modo durante le emergenze ambientali, sia il controllo, la salvaguardia e la difesa dell’ambiente stesso”.

