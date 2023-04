Giornata della ristorazione, i ristoranti celebrano il pane

In occasione della 1ª Giornata del 28 aprile anche i ristoranti livornesi prepareranno un piatto a base di pane, dalla pagnotta fatta in casa ai piatti più elaborati. La presidente Fipe Confcommercio, Federica Garaffa Cristiani: "La Giornata ci vede favoriti visto che due dei nostri piatti tradizionali sono il cacciucco e il 5 e 5"

Il 28 aprile 2023 Fipe Livorno, l’associazione Confcommercio che rappresenta e tutela i pubblici esercizi, partecipa alla 1ª Giornata della ristorazione ideata dalla Federazione nazionale per celebrare con i ristoratori di ogni livello l’ospitalità. Leitmotiv della Giornata sarà il pane, simbolo della convivialità che testimonia il desiderio umano non solo di sopravvivere, ma di vivere assieme: condividere. Il pane non sarà solo il filo conduttore simbolico, infatti i protagonisti dell’evento (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, e gli altri pubblici esercizi) prepareranno un piatto a base di pane, dalla pagnotta fatta in casa ai piatti più elaborati. I ristoranti livornesi aderenti alla Giornata sono (elenco fornito da Confcommercio): Chalet della Rotonda, Alla Persiana, Montallegro Orlandi, La Volpe e L’Uva, Il Sottomarino, Il Gran Duca Ristorante, La Barcarola, Le Cusin del Mar. E quale luogo migliore di Livorno e della sua provincia per preparare un piatto a base di pane? “La Giornata della ristorazione 2023 ci fa partire favoriti visto che il nostro piatto tradizionale è il cacciucco, ma anche il 5 e 5 e i crostini e crostoni a base di pesce e pomodoro fresco” dichiara la presidente dei Pubblici Esercizi Fipe Confcommercio Livorno Federica Garaffa Cristiani. “Ma anche le pizzerie sono facilitate dal tema pane, che unisce un po’ tutti i territori ed è essenzialmente una fantastica occasione di ribadire l’importanza della ristorazione e dell’ospitalità. Semplicità, tradizione, nutrimento, condivisione, incontro. Queste le colonne portanti di un settore che trasforma quotidianamente i frutti della natura in alimenti, e l’alimentazione in gioia e festa”. E’ entusiasta della Giornata della ristorazione anche il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli: “L’idea a cui FIPE ha dato vita in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo, è un’iniziativa popolare, inclusiva, solidale ed etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità. La nostra enogastronomia è una ricchezza e un marchio importante riconosciuto nel mondo, ma è anche un sistema identitario attraverso cui ci riconosciamo italiani e toscani”.

Condividi: