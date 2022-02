Giornata di prevenzione per la perdita cognitiva per avanzamento d’età o per traumi

Giovedì 10 marzo al centro sociale Zanni Nadea, in via Don Pio Albertario 8, quartiere Corea, è organizzata una giornata di prevenzione ed informazione sui problemi della salute legate alla perdita cognitiva per avanzamento d’età o per traumi.

Dalle 9 alle ore 12,30 e dalle 15 alle 18,30, saranno effettuate gratuitamente visite di screening.

Le visite saranno effettuate dal dottor Alfonso D’Apuzzo coordinatore sanitario del Centro Memento e dovranno essere prenotate al numero 331/6889241.