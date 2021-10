Giornata FAI di autunno: porte aperte al Teatro Goldoni

Appuntamento per sabato 16 e domenica 17 ottobre. Per poter effettuare la visita, i partecipanti devono essere in possesso di green pass ed è consigliata la prenotazione tramite il sito www.giornatefai.it, in quanto i posti disponibili sono limitati. Si ricorda che la prenotazione risulta essere andata a buon fine solo alla ricezione della e-mail di conferma

Mediagallery I visitatori saranno suddivisi in gruppi di 20 persone massimo, con partenze scadenzate dalle 10 alle 19 con ingresso dal Teatro Goldoni.

Il Fondo ambiente Italiano, mediante il supporto di tutte le Delegazioni del territorio italiano, propone per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto.

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. L’opportunità, ogni anno nuova e diversa, per accostarsi a un patrimonio smisurato e policromo, raccontato per

l’occasione con l’entusiasmo contagioso di tutti i giovani che sposano la missione culturale del FAI: diffondere e coltivare la consapevolezza che l’Italia custodisce tesori inestimabili, fondamento dell’orgoglio che ogni cittadino prova davanti all’eccezionale bellezza del Paese e solida base su cui costruire la prosperità del futuro. Le Giornate FAI sono, dunque, un incontro sentimentale, un abbraccio collettivo tra i visitatori e l’ambiente che li circonda, prodigo di natura, arte e storia. In una parola: cultura.

La delegazione FAI di Livorno per questa edizione ha organizzato la visita al Teatro Goldoni. Durante l’evento, intitolato “Dietro le quinte. Il teatro Goldoni e la sua storia”, i volontari del Fai accompagneranno gli ospiti in un percorso finalizzato alla conoscenza sia del Teatro Goldoni di Livorno sia della Goldonetta, focalizzando lo sguardo da una nuova prospettiva, visitando luoghi normalmente non accessibili al pubblico.

Modalità di partecipazione – Per poter effettuare la visita, i partecipanti devono essere in possesso di green pass ed è consigliata la prenotazione tramite il sito www.giornatefai.it, in quanto i posti disponibili sono limitati. Si ricorda che la prenotazione risulta essere andata a buon fine solo alla ricezione della e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della prenotazione.

I visitatori saranno suddivisi in gruppi di 20 persone massimo, con partenze scadenzate dalle 10 alle 19 con ingresso dal Teatro Goldoni.

Si ricorda che durante le visite sarà necessario rispettare tutte le norme di sicurezza. È infatti obbligatorio mantenere il distanziamento sociale, evitare di creare assembramenti, indossare la mascherina durante l’intera durata della visita, disinfettare le mani con il gel presso gli appositi distributori ed attenersi in generale alle indicazioni date dal personale volontario.