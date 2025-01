Giorno della Memoria, in Provincia la testimonianza di Giuliana Menasci

L'iniziativa, rivolta al pubblico e agli studenti delle scuole superiori, si svolgerà giovedì 30 gennaio, alle ore 10 nella Sala C.A. Ciampi di Palazzo Granducale

Nell’ambito del programma di eventi per il Giorno della Memoria e a ottanta anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, la Provincia promuove un incontro con la prof.ssa Giuliana Menasci, la cui famiglia subì le conseguenze delle leggi razziali. L’iniziativa, rivolta al pubblico e agli studenti delle scuole superiori, si svolgerà giovedì 30 gennaio, alle ore 10 nella Sala C.A. Ciampi di Palazzo Granducale. All’incontro, presieduto dalla presidente della Provincia Sandra Scarpellini, saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Comunità ebraica di Livorno, Vittorio Mosseri e la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Cristina Grieco. La prof.ssa Menasci porterà la sua testimonianza sulle vicende che videro il progressivo inasprirsi della persecuzione nazifascista contro gli ebrei prima e durante la guerra. Una situazione che divenne via via sempre più insostenibile e pericolosa e che indusse la famiglia a sfollare nella zona di Lucca e, successivamente, a fuggire prima in Lombardia e poi in Svizzera, da cui fece ritorno solo dopo la fine del conflitto.

