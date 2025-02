Giovani e territorio, il Consiglio di Zona 5 presenta il questionario

di Martina Romeo

Sabato 22 febbraio, al Circolo della Pesca di Antignano, il Consiglio di Zona 5 ha presentato i risultati del questionario distribuito tra i cittadini e le associazioni dei quartieri di Antignano, Ardenza, La Rosa, Montenero e Castellaccio e realizzato per scoprire quanto i quartieri stessi siano a misura di giovane e, in generale, di cittadino. Ad aprire l’incontro, al quale ha partecipato anche il sindaco Salvetti, è stato il presidente del Consiglio di Zona 5 Marco Chimenti: “Questa iniziativa – ha spiegato Chimenti insieme a Daniela Marini – durerà tutti e cinque gli anni del nostro incarico”. “La cosa che più colpisce del questionario – è intervenuto Michele Magnani, assessore alle Politiche Giovanili – è che si è voluto capire cosa gli adulti pensano dei giovani senza porsi il problema di dire ai giovani cosa dover fare”. Il questionario, realizzato dallo stesso Consiglio di Zona con la collaborazione di Simurg Ricerche, è stato strutturato su due pagine: una per i singoli cittadini, l’altra per coloro che rispondono per conto di un’organizzazione. “Sono stati raccolti molti questionari – ha analizzato Massimiliano Faraoni, rappresentante di Simurg Ricerche –sia a livello fisico che sulla nostra piattaforma online. Siamo all’interno di quello che potrebbe essere definito un ‘presidio naturale’: ciò fa sì che tutto questo possa diventare un qualcosa che metta in moto una serie di ulteriori iniziative”. I risultati del questionario sono stati pressocché positivi, aumentare i collegamenti con il centro città. Nel corso dell’incontro sono intervenuti diversi giovani che hanno contribuito al progetto. Tra loro Azzurra e Benedetta, che hanno aiutato nella distribuzione fisica dei questionari, il musicista Jacopo Fusario, gli “Amici di Pippi”, Carmine Vitiello dello spazio di aggregazione “Civico79” e Chiara Pellegrini, rappresentante del Tavolo per le politiche giovanili del Comune, che ha presentato il contest gratuito e multidisciplinare “Boia Dé’s Got Talent”. “Il tema scelto dal Consiglio di Zona 5 è un tema che ci sta a cuore tanto che come amministrazione abbiamo creato un assessorato che si occupa di politiche giovanili. Coinvolgere i giovani non è semplice – ha chiuso l’incontro Salvetti – Proprio per questo condividiamo un progetto come questo che punta ad apportare dei contributi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©