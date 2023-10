Giovanni Laviosa insignito Cavaliere del Lavoro da Mattarella

“E’ stata un’emozione unica, grandissima, che sento di condividere con i nostri 430 dipendenti perché credo che sempre di più la leadership oggi non sia individuale ma collettiva”. A parlare è Giovanni Laviosa, che ringraziamo per la disponibilità, che il 18 ottobre ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito del Lavoro dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Ringrazio il presidente della Repubblica – prosegue l’imprenditore livornese presidente dell’azienda di famiglia Laviosa Chimica Mineraria tra i leader mondiali nell’estrazione, lavorazione e vendita di prodotti a base di bentonite – La cui figura e personalità mi ha dato la sensazione di essere nel cuore delle istituzioni. Prima era solo la mia valutazione, oggi è di respiro nazionale. Mi sento quindi più responsabilizzato perché sento di aver assunto in fondo un ruolo ancor più visibile di cui devo tener conto”.

