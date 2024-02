Giovedì il Talent Day di Confcommercio

Oltre 30 imprese pronte a incontrare i candidati alla Borsa Merci della Camera di Commercio di Pisa giovedì 22 febbraio dalle 9.30 alle 14.30. Marcucci e Maestri Accesi: "Invitiamo tutti a partecipare numerosi: è una grande opportunità, le premesse sono molto buone e ci auguriamo un'ampia partecipazione"

Favorire l’incrocio tra domanda e offerta e dare una nuova spinta all’occupazione per ridurre il mismatch nel mercato del lavoro. Con questi obiettivi Confcommercio Provincia di Pisa e Confcommercio Provincia di Livorno, con il patrocinio della Camera di Commercio della Toscana NordOvest, dell’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, il patrocinio e il contributo dell’Ente Bilaterale del Terziario Toscano organizzano a Pisa la terza edizione del Talent Day. L’appuntamento promosso dalla Federazione italiana dei Pubblici Esercizi con le Confcommercio provinciali prende il via giovedì 22 febbraio alle 9.30 con il taglio del nastro alla Borsa Merci della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest alla presenza dei presidenti di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, Stefano Maestri Accesi e Francesca Marcucci, del direttore di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli, del presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, dell’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, oltre ad Alessandro Trolese (presidente Fipe Confcommercio Pisa), Daniela Petraglia (presidente ConfRistoranti Confcommercio Pisa) e Federica Garaffa Cristiani (presidente Fipe Confcommercio Livorno).

“Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro si conferma su livelli ancora molto elevati sul nostro territorio” dichiarano il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi e la presidente di Confcommercio Provincia di Livorno Francesca Marcucci. “Proprio per colmare questo gap sempre più clamoroso abbiamo deciso di organizzare anche quest’anno un’iniziativa che ha riscosso molto successo nelle precedenti edizioni e che mette al centro il tema del lavoro. Invitiamo tutti a partecipare numerosi: è una grande opportunità, le premesse sono molto buone e ci auguriamo un’ampia partecipazione”.

Sono oltre 30 le imprese dei settori della ristorazione, turismo, commercio e servizi pronte, fino alle 14.30, ad incontrare i candidati. Molti sono già iscritti. Altri si presenteranno direttamente in piazza Vittorio Emanuele II per venire indirizzati ai desk delle aziende più adeguate ai loro profili e alle loro aspirazioni, oltre all’Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, che si occupa dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro 365 giorni l’anno e che collabora attivamente con il centro per l’impiego di Pisa e Livorno. “Da iniziative come il Talent Day, giunto alla sua terza edizione, possono nascere grandi opportunità, se consideriamo che nelle sole province di Pisa e Livorno si prevede l’assunzione di oltre 16mila addetti nel primo trimestre del 2024” afferma il direttore di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli. Addetti nelle attività di ristorazione, cuochi, camerieri, barman, banconisti, addetti alle vendite, receptionist, commessi, autisti, responsabili d’azienda e addetti alla logistica, consulenti assicurativi, finanziari e previdenziali, tecnici delle telecomunicazioni e operai specializzati. Queste alcune delle figure più ricercate dalle imprese. “Secondo i dati Excelsior – Unioncamere il 23% delle imprese pisane prevede di assumere personale nel primo trimestre del 2024, per un totale che sfiora le 9.500 unità. Sono quasi 7.000 invece le assunzioni previste in provincia di Livorno tra gennaio e marzo 2024. Numeri destinati a crescere con l’approssimarsi della stagione estiva, con pubblici esercizi, stabilimenti balneari, negozi e strutture ricettive in cerca di personale da aprile a ottobre. Per questo siamo convinti che il Talent Day rappresenta una concreta opportunità per tutti coloro che sono in cerca di un’occupazione, ma anche per ragazzi e ragazze desiderosi di muovere i primi passi nel mercato del lavoro” conclude Pieragnoli.

