Giulia, 8 anni, al corteo per il clima. Poi scrive una lettera

Giulia partecipa al corteo Friday For Future a Livorno e tornata a casa scrive una lettera. "Mi ha detto: mamma voglio distribuirla in città". Quilivorno.it raccoglie il monito e rende pubblico il testo

Giulia e Greta hanno qualcosa in comune. No, non sono sorelle. Neanche si conoscono. Per di più vivono a migliaia di km l’una dall’altra. Ma, seppur così distanti, la livornese di 8 anni e l’attivista svedese di 16 condividono lo stesso amore per il clima. O meglio, per la difesa del clima. A dire il vero, non da ieri. Quando esce in barca con il suo babbo e si tuffa con la maschera, Giulia spesso e volentieri torna fuori con qualcosa in mano. Nel 2018 ha partecipato con la scuola alla raccolta dei rifiuti in Meloria. Si ricorda di spegnere la televisione e la luce quando cambia stanza. Fa attenzione alla differenziata, se trova della spazzatura per strada la raccoglie e la getta.

Non poteva quindi mancare l’appuntamento mondiale del 27 settembre con il corteo Friday For Future in difesa del clima, appunto, svoltosi anche a Livorno. “Ieri (26 settembre, ndr) – spiega la mamma Irene – le ho detto che le avrei fatto fare sciopero per partecipare alla manifestazione ed è stata molto contenta. “Camminando – prosegue – abbiamo parlato molto. Premetto che Giulia, come avrete intuito, è sempre stata molto attenta tanto che secondo noi ha una vera e propria anima green. Tuttavia è uscita da questa esperienza del corteo molto toccata. Tanto che, una volta a casa, ha deciso di scrivere un monito per tutta la popolazione dicendomi che avrebbe voluto distribuirlo in città. Subito dopo si è rattristata perché riflettendoci avrebbe sprecato tanti fogli. A questo punto mi è venuto in mente di dirle che se Quilivorno.it avesse accolto la nostra richiesta di pubblicare il monito avrebbe avuto sicuramente più visibilità di un volantino di carta”. Quilivorno.it ha deciso di raccogliere l’appello della madre e di pubblicare (autorizzati dalla famiglia) la lettera di Giulia. “In questo modo avete reso felice una bambina di 8 anni in pena per il pianeta”. Lettera che “battiamo” qui sotto integralmente:

Dobbiamo proteggere la nostra casa il mondo. I ghiacciai si stanno sciogliendo. Gli orsi polari sono in grave pericolo di non esistere più perché fa troppo caldo. Noi intendo tutti noi dobbiamo inquinare molto molto meno. Giulia Anselmi 8 anni Livorno.