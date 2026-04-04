Giulia chiama a raccolta i livornesi per pulire le spiagge

Ringraziamo Giulia per la disponibilità

La 32enne, sin da giovanissima, si dedica alla pulizia della costa dallo Scoglio della regina alla Ballerina e ora cerca volontari: “Serve l’impegno di tutti, non solo a parole. Chi vuole unirsi mi contatti su Instagram: profilo comunquegiulia. Formerò due gruppi WhatsApp"

Un appello ai cittadini per prendersi cura del mare e delle spiagge del litorale livornese. È l’iniziativa lanciata da Giulia Poracchia che da tempo si dedica alla pulizia della costa. Una passione, quella della 32enne, che ringraziamo per la disponibilità, portata avanti con costanza: ogni settimana, infatti, ripulisce uno o due tratti di costa, dallo Scoglio della regina alla Ballerina, contribuendo concretamente alla salvaguardia del mare e del territorio. Quest’anno ha deciso di coinvolgere anche altri volontari. “Sin da bambina pulisco le spiagge del litorale livornese in autonomia, è una passione e un gesto che ritengo vitale, soprattutto per noi che viviamo di mare. Quest’anno ho deciso di cercare volontari, anche un po’ per provocazione a chi ogni volta mi dice “dovremmo farlo tutti” e poi nessuno si alza dal bagnasciuga”. Chiunque voglia unirsi all’iniziativa può contattarla attraverso il suo profilo Instagram comunquegiulia. “Verranno poi successivamente creati due gruppi WhatsApp dove divideremo i volontari per fasce orarie”. Durante le attività di pulizia non è raro imbattersi anche in oggetti curiosi o reperti del passato che, spiega la giovane, fa analizzare da Archeoplastica, impegnata nella raccolta e catalogazione di materiali rinvenuti sulle spiagge. Alla base dell’iniziativa di Giulia c’è anche e soprattutto un forte valore educativo, trasmesso fin dall’infanzia: “Seguire le orme di mio padre è stato naturale: mi ha insegnato l’importanza di non inquinare e di assumersi responsabilità, prima come esseri umani e poi come cittadini”.

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