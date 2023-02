Giulia è rientrata dalla Turchia: “Grazie ai miei colleghi di Livorno per il supporto”

Il team USAR toscano in Turchia di cui ha fatto parte l'infermiera della centrale operativa del 118 di Livorno, Giulia Paolinelli (a sinistra, con gli occhiali da sole). Ringraziamo Giulia per la disponibilità e l'invio della foto

L'infermiera di 28 anni della centrale operativa 118 di Livorno è stata ad Antiochia una settimana come membro del team USAR toscano: "Nel cuore porterò un'esperienza intensa caratterizzata da momenti di sconforto dati dalla catastroficità dell'evento e altri di gioia nel ritrovare superstiti"

È rientrata in Italia lunedì 13 febbraio Giulia Paolinelli, 28 anni, originaria di Lucca, infermiera della centrale operativa del 118 di Livorno, che per una settimana ha svolto servizio ad Antiochia, in Turchia, come membro del team USAR (Urban Search and Rescue) toscano attivato dal Coordinamento Regionale Maxiemergenze. Giulia, che ringraziamo per la disponibilità, ha operato come parte dell’equipe sanitaria del team nella stabilizzazione dei feriti e nel supporto ai vigili del fuoco impegnati in attività di ricerca. “Sicuramente è stato difficile vedere intere famiglie spezzate e separate dalla forza del terremoto. Nel cuore mi porterò un’esperienza intensa, caratterizzata da momenti di sconforto dati dalla catastroficità dell’evento e altri di gioia nel ritrovare superstiti”. La 28enne, che il 7 febbraio ha registrato un vocale per l’ufficio stampa della Usl Toscana nord ovest (vocale poi trasmesso dalla trasmissione Caterpillar Radio 2), rientrerà in servizio a Livorno nei prossimi giorni. “Ringrazio i miei colleghi che hanno permesso la mia partenza sostituendomi e che mi hanno dato costantemente il loro supporto. Ringrazio anche la squadra dei vigili del fuoco toscani coi quali ho lavorato, nonché i miei colleghi infermieri ed il personale medico dell’equipe”.

