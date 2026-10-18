Giuliano e Tiziana si sono sposati

Ringraziamo Giuliano e Tiziana per la disponibilità e Francesca per la foto

E non potevano certo mancare le congratulazioni dell’Associazione Tortai Livornesi Cna

Oggi, 18 ottobre, Giuliano Chiappa, storico volto della torteria Gagarin, e Tiziana Caroni si sono detti “sì” in Comune, iniziando insieme un nuovo e bellissimo capitolo della loro vita. E non potevano certo mancare le congratulazioni dell’Associazione Tortai Livornesi di Cna, che si stringe attorno agli sposi con un grande abbraccio e i migliori auguri per un futuro pieno di amore, felicità e complicità. Erano presenti in Comune amici, parenti, clienti di Gagarin e i colleghi delle attività commerciali vicine. Giuliano è arrivato in Comune salendo la scalinata insieme alla sua mamma Fiorella, un momento particolarmente significativo che ha accompagnato l’inizio di una giornata indimenticabile. Per l’occasione, Giuliano ha scelto un elegante abito blu scuro, abbinato a una camicia bianca, cravatta scura e una raffinata boutonnière floreale bianca appuntata sulla giacca. Tiziana ha incantato tutti con un romantico abito da sposa bianco, impreziosito da pizzo floreale, maniche in pizzo e un delicato velo ricamato. A completare il suo look, un bouquet di rose bianche e rosa, fiori dai toni delicati e dettagli verdi. Auguri Giuliano e Tiziana, che la vostra vita insieme sia bella e genuina come le tradizioni più care della nostra Livorno.

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