Gli amici: “Come l’acciaio resiste Tore”

Ringraziamo tutti gli amici per la foto e la disponibilità

"E' una persona squisita, che si è sempre prodigata per gli altri. Tore, stavolta devi lottare per te stesso e tutti noi"

“Come l’acciaio resiste Tore”. E’ lo striscione apparso nelle ultime ore in via Gramsci davanti all’ospedale. Altri messaggi di vicinanza sono stati esposti recentemente allo stadio Picchi durante Us Livorno 1915 – Sanbenedettese di metà ottobre e ieri sera durante le partite di basket della Pielle al Pala Macchia e della Libertas al Modigliani Forum. “Vogliamo fargli sentire tutta la nostra vicinanza in questo momento difficile – spiegano gli amici che ringraziamo per la disponibilità – E’ una persona squisita e altruista, che si è sempre prodigata per gli altri, conosciuta e ben voluta. Lo dimostra il fatto che anche tifoserie calcistiche di altre squadre, come Perugia lunedì sera, gli hanno dedicato uno striscione. Tore, stavolta devi lottare per te stesso e tutti noi”.

