“Forza Terry, ti aspettiamo”
È apparso in serata uno striscione dedicato all’adolescente ricoverata in Rianimazione. “Forza Terry, ti aspettiamo”, un gioco di parole che trasmette affetto circondato da stelline gialle. A realizzarlo e appenderlo sulla cancellata dell’ospedale, lato via Gramsci, sono stati verosimilmente gli amici e tutti coloro che le vogliono bene desiderosi di farle sentire tutto il loro supporto in questo momento difficile. E “forza” è anche la parola più utilizzata in queste ore dai cittadini per esprimere vicinanza attraverso un commento sotto all’articolo.
Riproduzione riservata ©
