Gli amici ricordano Lorenzo, fuochi e coro per “Pinolino”

Gli amici al Moletto di Antignano ieri sera 16 luglio durante l'accensione dei lamperogeni e fuochi di artificio

Due giorni di iniziative per ricordare l'amico scomparso due anni fa nella notte tra il 16 e 17 luglio all'età di 20 anni: ieri sera fuochi d'artificio, lamperogeni e il coro "Pinolino porterò nel cuore, non smetteremo mai di cantare, per amore solo per amore tuo"

Non lo hanno mai dimenticato e così anche quest’anno, in occasione del secondo anniversario dalla sua scomparsa all’età di 20 anni in un incidente avvenuto nella notte tra il 16 e 17 luglio 2023, hanno deciso di “ricordarlo nel migliore dei modi” attraverso una serie di iniziative tra ieri e oggi. Ieri sera la prima al Moletto di Antignano. Qui a mezzanotte gli amici, che ringraziamo per la disponibilità, si sono ritrovati per il lancio dei fuochi di artificio avvenuto in un silenzio surreale, mentre lungo lo spalletta venivano accesi i lamperogeni e sventolava la bandiera “Per amore tuo”. Poi il coro: “Pinolino porterò nel cuore, non smetteremo mai di cantare, per amore solo per amore tuo“. Il programma di eventi prosegue nel pomeriggio quando verranno disputate alcune partite di calcio e si concluderà in serata tra via Pendola, dove verranno posti i fiori e il nuovo striscione, e di nuovo al Moletto con il lancio delle lanterne.

