Gli amici ricordano “Secco” nel giorno del suo compleanno con cori e striscioni

Il forte vento non ha scoraggiato gli amici di sempre che hanno gridato più forte del libeccio, con tutto il cuore possibile. Perché non vi sarà nessun libeccio possibile che potrà mai cancellare o spazzar via il ricordo del "Secco"

Quinto compleanno senza Alessandro Costantini, per tutti “Secco”. Gli amici lo hanno ricordato come ogni anno con cori, striscioni e tanto affetto. “Nei nostri cuori, oh Secco nei nostri cuori” (clicca sulla clip azzurra sopra al titolo per guardare il video).

È questo il canto che si è alzato al cielo in una serata ricca di libeccio, quella di martedì 25 luglio, in ricordo di Alessandro. Un momento commovente e sentito da parte di tutta la compagnia di Costantini che non perde occasione per ricordare il grande amico che perse la vita all’età di 18 anni nell’agosto del 2018 in seguito ad un tragico incidente avvenuto in viale Risorgimento.

