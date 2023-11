Gli Hangar Creativi in Lettonia per potenziare le politiche di uso temporaneo

L'incontro segna l'inizio del programma di scambio di conoscenze e condivisione di buone pratiche nell'ambito del progetto finanziato dal Programma Interreg Europe. Tra le molte traiettorie disponibili per la rigenerazione urbana e territoriale, il progetto "Impetus" si concentra in modo specifico sul ruolo degli usi temporanei per spazi abbandonati o sottoutilizzati

Gli Hangar Creativi, presentati dall’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani, saranno tra i protagonisti a Riga in Lettonia, del primo seminario tematico del progetto Impetus, un’iniziativa europea per potenziare le politiche di uso temporaneo, che si terrà nei giorni 14 e 15 novembre.

Tra le molte traiettorie disponibili per la rigenerazione urbana e territoriale, Impetus si concentra in modo specifico sul ruolo degli usi temporanei per spazi abbandonati o sottoutilizzati.

L’assessora Viviani relazionerà, come scritto sopra, la trasformazione degli Hangar Creativi come spazio rigenerato per arte, cultura e impresa, a partire dal 2021 quando furono ripuliti, riadattati e riaperti per partecipare alla Biennale di Architettura di Venezia. “Un luogo ibrido e ibridato – sono le parole dell’assessora Viviani – si trasforma in officina creativa, spazio all’avanguardia, esempio di archeologia industriale di grande potenza espressiva. Nel frattempo l’Amministrazione Comunale ha lavorato al Piano Operativo ed ha inserito gli Hangar fra i cinque ambiti strategici della rigenerazione su leva pubblica. L’obiettivo è di rigenerare gli Hangar tramite una procedura di Partenariato Pubblico Privato. La superficie totale è di 17mila metri quadrati, 7500 di edifici, metà dei quali sono capannoni. Costo totale dell’intervento, al momento, è calcolato intorno ai 29 milioni di euro. Il Comune stanzierà in bilancio oltre 2 milioni di euro, più spese di progettazione”.

Il Comune di Riga è uno dei partner del progetto e partecipa con l’obiettivo di migliorare il “Programma di sviluppo di Riga 2022-2027”, che diventerà il principale quadro normativo a sostegno degli usi e degli interventi temporanei nella Capitale baltica.

Oltre a Riga, durante il seminario ogni partner di IMPETUS presenterà alcune buone pratiche selezionate che coinvolgono usi temporanei, raccolte durante gli incontri con gli stakeholder regionali che si svolgono periodicamente per tutta la durata del progetto in ogni Regione coinvolta.

Il termine “buone pratiche” si riferisce a politiche innovative e di successo che hanno adottato approcci, metodi o strategie sperimentati e applicati negli interventi pubblici di pianificazione e gestione urbana e territoriale, con particolare attenzione ai progetti di rigenerazione urbana. Queste pratiche devono aver dimostrato la loro efficacia nell’affrontare le sfide della rigenerazione urbana e devono avere il potenziale per essere trasferite e adattate ad altre regioni o contesti.

Le buone pratiche selezionate costituiranno la base per il 1° Interregional Policy Brokerage (IPB), il prossimo evento in agenda dei partner di IMPETUS, che si terrà a Lille nei prossimi mesi.

IMPETUS ha l’obiettivo di promuovere un cambiamento nei processi di progettazione e attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile da parte di città e regioni, attraverso l’implementazione di nuove forme di regolamentazione finalizzate a incentivare l’adozione strategica di usi temporanei all’interno dei piani di rigenerazione urbana. Ciò porterà a una migliore governance urbana, servizi accessibili e collaborazione con le comunità locali, con l’obiettivo di aumentare l’accesso e le opportunità per le categorie di residenti e utenti urbani più vulnerabili. Lavorerà con i residenti, la società civile e le piccole imprese per affrontare le sfide urbane e migliorare le politiche sugli usi temporanei, che possono essere considerate strumenti innovativi per trasformare le città attraverso un approccio place-based.

Il progetto è cofinanziato dal programma Interreg Europe, attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e ha una durata di quattro anni, a partire da marzo 2023.

I partner del progetto Impetus sono:

– ANCI Toscana (Associazione dei Comuni Toscani) – Italia – Lead Partner

– Regione Toscana – Italia

– Città di Las Palmas de Gran Canaria – Spagna

– Agenzia di Sviluppo Regionale di Bucarest-Ilfov – Romania

– Metropoli Europea di Lille – Francia

– LAMA Società Cooperativa Impresa Sociale – Italia

– Consiglio Comunale di Riga – Lettonia

– Regione di Mazovia – Polonia

