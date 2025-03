Gli ispettori ambientali a supporto degli esercenti del lungomare

Da piazza Luigi Orlando fino a via Pigafetta ad Antignano, Aamps/Retiambiente ha avviato un itinerario di “educational” a favore del corretto conferimento dei rifiuti e della differenziazione dei materiali

Aamps/Retiambiente informa di avere avviato un itinerario di “educational” a favore delle utenze non domestiche presenti sui viali a mare da piazza Luigi Orlando fino a via Pigafetta ad Antignano. Nell’occasione gli Ispettori Ambientali si confronteranno con gli esercenti sia per assicurarsi che sussista un’ampia conoscenza delle norme che regolano il corretto conferimento e la differenziazione dei materiali prodotti nei locali sia per verificare che non vi siano incongruità sull’esposizione dei rifiuti rispetto ai giorni/orari previsti dai calendari dedicati in linea con il vigente Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti. L’attività mirata, realizzata a sostegno dell’operato della Polizia Municipale e in collaborazione con l’Assessorato alla gestione dei rifiuti e igiene ambientale del Comune di Livorno e il servizio SegnalaLI, sarà progressivamente estesa ad altre macro-aree cittadine. Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected].

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; [email protected], [email protected]; numero verde 800-031.266, pagine facebook e instagram “Aamps Livorno”.

