Gli operai provinciali al lavoro per rimuovere materiale pietroso da alcune strade

Il maltempo e le piogge di questi giorni hanno causato il dilavamento di fango, pietrisco e piccoli smottamenti lungo alcune strade provinciali dell’isola d’Elba. In particolare, gli operai del distretto stradale elbano sono al lavoro con la moto pala per rimuovere il materiale caduto sulle carreggiate della SP 24 , SP 25, SP 26 e SP 34 Civillina. Le strade sono regolarmente aperte al transito, e le zone critiche sono indicate da apposita cartellonistica, tuttavia, si invitano gli automobilisti a moderare la velocità e fare particolare attenzione al manto stradale sdrucciolevole.

Riproduzione riservata ©