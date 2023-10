Gli salva la vita praticandogli due massaggi cardiaci: “E’ stata una emozione forte”

L'agente scelto della polizia municipale Riccardo Di Rosa: "Ringrazio il collega senza il quale non ce l’avrei fatta: è una persona calma ed è riuscito a tenere tranquillo anche me in quei momenti concitati. Alla fine quando abbiamo affidato l'uomo ai sanitari del 118 ho pianto dall’emozione"

“Non mi sento un supereroe, ho fatto quello che forse avrebbe fatto chiunque al mio posto. Ringrazio il collega Andrea senza il quale non ce l’avrei fatta: è una persona calma ed è riuscito a tenere tranquillo anche me in quei momenti concitati. Alla fine quando abbiamo affidato l’uomo ai sanitari del 118 mi sono lasciato andare in un pianto”. A parlare è l’agente scelto della polizia municipale Riccardo Di Rosa, che ringraziamo per la disponibilità, che nel pomeriggio del 5 ottobre ha salvato la vita ad un uomo di 52 anni praticandogli per due volte il massaggio cardiaco. Riccardo e il collega Andrea Bernini dopo un servizio in centro si stavano recando in zona Carducci per un altro servizio quando in via de Larderel, all’altezza di via Mentana, sono stati chiamati da alcuni cittadini per un signore colto da malore: “Lamentava dolori al petto – racconta – dopo poco ha perso i sensi. A quel punto gli ho praticato il massaggio, riuscendo a rianimarlo, mentre Andrea gli teneva il polso per sentire il battito”. La situazione dopo poco è precipitata: “Ha di nuovo perso i sensi e così gli ho praticato il secondo massaggio riuscendo nuovamente a fargli riprendere coscienza”. Nel frattempo è sopraggiunta sul posto un’ambulanza che ha trasportato il 52enne all’ospedale per gli accertamenti del caso. “Quando ho visto che si era ripreso per la seconda volta ho provato un’emozione fortissima e mi è venuto da piangere. Non lo nascondo. Mi piace tantissimo il mio lavoro, lo svolgo con professionalità in aiuto del cittadino come mi è stato insegnato dal Corpo e quindi ecco perché sento di avere fatto una cosa, diciamo, normale”. Terminato l’intervento i due agenti sono rientrati in comando per poi andare in ospedale dalla persona salvata per sincerarsi delle sue condizioni di salute: “Si ci ha ringraziati scoppiando in un pianto a dirotto”.

