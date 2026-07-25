Gli storici lavatoi ad Antignano tornano a nuova vita

Ad Antignano in Festa si riscopre uno spazio che ha fatto la storia della comunità grazie al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa che li ha ripuliti. Il presidente Filippi: "Tutela del territorio significa anche preservarne la memoria e l'identità"

Un progetto di recupero e valorizzazione nato dalla collaborazione tra associazioni e realtà del territorio, per restituire alla cittadinanza uno spazio di valore storico, culturale e identitario. Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa partecipa ad Antignano in Festa 2026, manifestazione organizzata dall’Associazione Vivi Antignano con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno, portando all’attenzione della cittadinanza il valore della manutenzione del territorio, della sicurezza idraulica e della conservazione della memoria storica locale. Tra i momenti significativi della manifestazione spicca infatti la passeggiata nella storia di Antignano (domenica 26 luglio), che condurrà i partecipanti fino alla Fonte Vecchia e agli storici lavatoi, ripuliti e valorizzati proprio dal Consorzio di Bonifica. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di attenzione verso il reticolo idraulico e i corsi d’acqua che attraversano il quartiere. In questo contesto il Consorzio 5 Toscana Costa prosegue la propria attività di manutenzione sul Fosso della Banditella, che nasce a monte dell’abitato di Montenero, a circa 250 metri sul livello del mare, attraversa Antignano e raggiunge il mare alla Spiaggia del Sale, sviluppandosi per circa 3,65 chilometri. L’intervento programmato dal Consorzio ha l’obiettivo di mantenere il corso d’acqua in condizioni di piena efficienza e sicurezza, garantendo il regolare deflusso delle acque e contribuendo alla riduzione del rischio idraulico nelle aree urbanizzate attraversate dal fosso. “La presenza del Consorzio ad Antignano in Festa vuole sottolineare come la tutela del territorio non riguardi soltanto gli aspetti tecnici legati alla sicurezza idraulica, ma anche la valorizzazione dei luoghi che raccontano la storia delle comunità – sottolinea Francesco Filippi presidente del Consorzio 5 Toscana Costa -. I lavatoi storici e la Fonte Vecchia, alimentati nei secoli dalle acque che hanno modellato il paesaggio locale, rappresentano infatti un patrimonio da preservare e la collaborazione tra il nostro Consorzio, il Consiglio di Zona 5, l’Associazione Vivi Antignano, il Comune di Livorno e le altre realtà coinvolte rappresenta un esempio concreto di sinergia tra istituzioni, associazionismo e cittadini per dare risalto al patrimonio comune. La cura del Fosso della Banditella contribuisce poi alla salvaguardia del territorio e della qualità della vita dei cittadini”. Le lavorazioni previste sul Fosso della Banditella consistono principalmente nello sfalcio della vegetazione presente lungo gli argini, le banchine e l’alveo, nel taglio delle essenze erbacee e arbustive, nonché nella rimozione di eventuali piante cadute o pericolanti che possano ostacolare il naturale scorrimento delle acque o compromettere la funzionalità del corso d’acqua. Gli interventi saranno effettuati a luglio e successivamente tra settembre e ottobre, secondo la programmazione definita dal Consorzio. “La manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua rappresenta un’attività fondamentale per la sicurezza del territorio e per la conservazione dell’equilibrio ambientale – aggiunge Filippi -. Attraverso queste operazioni è possibile preservare la capacità di smaltimento delle portate idriche, limitare la formazione di ostacoli al deflusso e mantenere in efficienza il reticolo idraulico che attraversa il tessuto urbano di Antignano”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©