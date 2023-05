Gli studenti della Cams si fregiano del titolo di Junior Ambassador

L’attestazione è avvenuta stamani nei locali della Fortezza Vecchia alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e di decine di studenti coetanei. Evento organizzato in collaborazione con Logistic Training Academy che ha visto la partecipazione anche di Barbara Bonciani (assessora all’Integrazione porto-città del Comune di Livorno), Leonardo Gonnelli (Uff. Ambiente Comune di Livorno), Cinthia De Luca (settore Ambiente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), Tiziana Rapisarda (Uff. Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale di Livorno), Carlo Pretti (CIBM), Andrea Valenti e Gabriele Rammairone (AAMPS/RetiAmbiente)

Sono diventati “esperti” nel corretto utilizzo della plastica e dei potenziali danni che può creare all’ambiente se male utilizzata, anche partecipando attivamente come volontari ad azioni di pulizia della costa livornese. Per questo sono stati insigniti dal Centro Inter-universitario di Biologia Marina del titolo di “Junior Ambassador“, cioè portavoce tra i coetanei di buone pratiche a tutela del sistema marino. È avvenuto questa mattina nei locali della Fortezza Vecchia dove gli studenti della Commissione Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno hanno dapprima raccontato l’esperienza del percorso formativo intrapreso per poi ricevere l’ambita attestazione. Un evento organizzato in collaborazione con Logistic Training Academy che ha visto la partecipazione anche di Barbara Bonciani (assessora all’Integrazione porto-città del Comune di Livorno), Leonardo Gonnelli (Uff. Ambiente Comune di Livorno), Cinthia De Luca (settore Ambiente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), Tiziana Rapisarda (Uff. Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale di Livorno), Carlo Pretti (CIBM), Andrea Valenti e Gabriele Rammairone (AAMPS/RetiAmbiente).

Nell’occasione gli studenti della CAMS hanno dapprima coinvolto le decine di allievi presenti in sala in rappresentanza degli istituti superiori cittadini con una pièce teatrale, scritta e interpretata da loro stessi, dedicata ad un immaginifico viaggio dei rifiuti incautamente gettati in mare. Poi hanno risposto a numerosi quesiti posti sul corretto conferimento dei rifiuti e sull’inquinamento marino avvalendosi di un “game-online” creato ad hoc. Già deciso con l’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello , la vice Sindaca con delega all’Istruzione Libera Camici e l’Amministratore Unico di AAMPS/RetiAmbiente Raphael Rossi il prossimo argomento su cui nei mesi a seguire gli studenti CAMS incentreranno l’attività formativa: la lotta allo spreco alimentare. Ecco l’elenco degli allievi premiati con il titolo di “Junior Ambassador”:

Arlind Mecja

Diego Parenti

Jhon Venuta

Francesco Farano

Mattia Cerrai

Anna Cavalli

Vittoria Zanotti

Emma Rossi

Nina Palermo

Gabriele Badalassi

Condividi: