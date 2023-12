Gli studenti delle Brin-XI Maggio incontrano la polizia postale

Al museo di Storia Naturale del Mediterraneo sono stati affrontati i temi della cybersicurezza e del cyberbullismo sui quali è nato un importante confronto tra la vita social dei giovanissimi alunni e la dura realtà dei crimini online

Il 21 dicembre al museo di Storia Naturale del Mediterraneo gli studenti dell’I.C. Brin – Scuola Media XI Maggio hanno avuto la possibilità di incontrare la Polizia Postale. Si è scelta una cornice così importante per l’evento in quanto di recente vi sono state importanti modifiche al codice penale che hanno abbassato la soglia di punibilità dei reati, anche di tipo digitale, rendendo ancora più esposti i giovani in età preadolescenziale (vedi DL del15 settembre 2023, n. 123, art.5). Infatti, sono stati affrontati i temi della cybersicurezza e del cyberbullismo sui quali è nato un importante confronto tra la vita social dei giovanissimi alunni e la dura realtà dei crimini online.

