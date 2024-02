Gli uffici postali di Antignano e via Costanza riapriranno

L'ufficio postale di Antignano dove a fine novembre 2023 i ladri hanno fatto saltare il bancomat

Entrambi presi di mira dai malviventi, Poste ha fatto sapere al Comune che riapriranno. L'ufficio a Salviano già entro l'estate. Per chiedere la riapertura dello sportello di Antignano petizione di 760 cittadini

L’Amministrazione comunale ha avuto dalla Direzione livornese di Poste Italiane la rassicurazione che l’ufficio postale di Antignano, in piazza Bartolommei, riaprirà, per quanto non in tempi brevissimi, mentre, già prima dell’estate, riaprirà l’ufficio postale di Livorno 9 in via Costanza 39.

A supporto di una petizione firmata da 760 cittadini di Antignano inviata a Poste Italiane per chiedere la riapertura dello sportello di Antignano, l’Amministrazione Comunale ha infatti contattato la Responsabile del Servizio Gestioni Operazioni di Poste Italiane della Direzione di Livorno per monitorare attentamente la situazione e tenere aggiornati i cittadini sugli sviluppi.

La Direzione della filiale di Livorno di Poste ha appunto confermato l’intenzione di riaprire l’ufficio postale di Antignano, specificando però che a causa degli ingenti danni subiti dalla sede a seguito di una tentata rapina avvenuto nel novembre 2023, i lavori di ripristino richiederanno un tempo che al momento non è ancora possibile stimare, ma che comunque l’ufficio riaprirà. In aggiunta, come detto, la Direzione ha comunicato che la sede degli uffici postali di Livorno 9, in via Costanza 39 anch’essi oggetto di un atto criminoso, riapriranno in tempi rapidi. L’Amministrazione Comunale, consapevole del disagio arrecato ai cittadini dalla chiusura dell’ufficio postale di Antignano, si impegna supportare le richieste degli utenti dell’ufficio di Antignano, a monitorare attentamente la situazione, e a tenere aggiornati i cittadini sugli sviluppi. Nel contempo ringrazia Poste Italiane per l’impegno manifestato per la prossima riapertura dell’ufficio postale di Livorno 9 in via Costanza 39 e degli uffici postali di Antignano in futuro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©