“Gocce di Futuro”: via al contest sulla tutela dell’acqua e del mare

Sono aperte le iscrizioni al contest “Gocce di Futuro”, un progetto ideato e realizzato da ASA, congiuntamente con il Comune di Livorno e Il Tirreno per sensibilizzare e stimolare ragazze e ragazzi verso la tutela del mare e delle risorse idriche.

L’avvio di questa iniziativa precede la prima edizione di “Blu Livorno – Biennale del mare e dell’acqua”, per poi confluire all’interno della manifestazione che si svolgerà dal 14 al 17 maggio 2025.

Il progetto “Gocce di Futuro” nasce nel 2024 con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti delle scuole di secondo grado a ragionare sulla tematica dell’acqua e, da quest’anno anche sul mare, tramite la Biennale, in modo stimolante e interattivo.

Quest’anno il progetto prevede lo sviluppo di un vero e proprio concorso riservato agli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari della provincia di Livorno e rivolto alle studentesse e agli studenti dell’ultimo triennio (terzo, quarto e quinto anno).

Il contest, che è anche parte del Progetto Scuola2030 de Il Tirreno, culminerà con la premiazione finale che si svolgerà proprio durante “Blu Livorno”.

In cosa consiste – Gli studenti o i gruppi di studenti che parteciperanno a “Gocce di Futuro” saranno chiamati a realizzare, alternativamente, un reportage giornalistico (scritto o fotografico), uno Spot, un Podcast, un cortometraggio sul tema: Acqua e Mare: due risorse strategiche per il futuro di Livorno – Un viaggio tra sostenibilità della filiera idrica e salvaguardia del patrimonio naturalistico del territorio

Gli Istituti dovranno comunicare ad ASA (tramite PEC) l’adesione al concorso entro le ore 12 del 17 marzo 2025; mentre gli elaborati potranno essere inviati entro le ore 12 del 18 aprile 2025.

Le scuole che, secondo la valutazione di un’apposita commissione di esperti, presenteranno i progetti migliori – rispettivamente nelle 3 categorie: Creatività, Innovazione, Valore giornalistico – riceveranno un premio di 5.000 euro da destinare all’acquisto di materiale utile alla didattica scolastica.

Per avere maggiori informazioni e per consultare il regolamento del concorso è possibile visitare il sito ASA SpA (www.asaspa.it) nella sezione: Territorio e sostenibilità > A scuola con ASA > Concorsi; oppure digitare/cliccare il seguente indirizzo web: https://www.asaspa.it/territorio-e-sostenibilita/a-scuola-con-asa-2/concorsi/.

“Questa chiamata – ha dichiarato Luca Salvetti, Sindaco del Comune di Livorno – a presentare proposte rivolta agli studenti, e dunque ai giovani e alle giovani, rappresenta in maniera concreta la vocazione inclusiva della Biennale del mare al di là dei necessari coinvolgimenti di amministratori pubblici ed esperti del settore scientifico. Ancor prima di nascere, Blu Livorno si dimostra pronta ad accogliere ogni tipo di pubblico intorno ai temi del mare, della sua salvaguardia e di quella delle comunità che vivono lungo le coste”.

“Siamo sempre pronti ad apprendere da ragazze e ragazzi – ha evidenziato Stefano Taddia, Presidente di ASA –, proprio per questo abbiamo pensato di coinvolgerli, stimolando la loro creatività, in un’iniziativa così sfidante. Siamo sicuri che i progetti che riceveremo ci permetteranno di guardare da un nuovo punto di vista le tante sfide che ci attendono come azienda, ma anche come comunità, nella gestione delle risorse idriche”.

