Goethe-Institut, sabato la cerimonia di consegna dei diplomi di lingua tedesca

La cerimonia si terrà negli spazi dell'Icit-Livorno, presso la Chiesa Valdese a Livorno, sabato 14 0ttobre alle 17 (Largo Valdesi/Angolo via Verdi)

Le studenti e gli studenti delle Scuole Superiori della Provincia di Livorno che hanno sostenuto gli esami per la certificazione linguistica del Goethe-Institut durante l’anno scolastico 2022-2023 riceveranno il Diploma di Certificazione Linguistica per la lingua tedesca riconosciuto dal QCER.

La cerimonia si terrà negli spazi dell’Icit-Livorno, presso la Chiesa Valdese a Livorno, sabato 14 0ttobre alle 17 (Largo Valdesi/Angolo via Verdi).

A seguire un’esibizione musicale di musica tedesca klezmer ashkenazita e classica. Suonano Valentina Fortunati (Chitarra) e Alessandro Marconi (clarinetto). A seguire un piccolo buffet.

Evento in Collaborazione con Goethe-Institut, Chiesa Valdese, Provincia di Livorno, Dipartimento di Lingue del Liceo F. Cecioni di Livorno e dell’Istituto I.S.I.S Marco Polo di Cecina.

I diplomi del Goethe-Institut sono riconosciuti ufficialmente e costituiscono un attestato rigoroso e qualificato della conoscenza del tedesco a livello internazionale. Sono apprezzati nel mondo dell’Industria, del Commercio e dei Servizi; sono i più prestigiosi attestati di conoscenza della lingua tedesca presso banche, assicurazioni, enti turistici, hotel, società di Import-Export, società di trasporti, fiere e presso le filiali italiane delle più grandi aziende tedesche.

Gli esami del Goethe-Institut sono conformi al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

