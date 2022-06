Goito-Ebat-Montebello. In vigore le nuove modifiche alla viabilità

Entreranno in vigore mercoledì 29 giugno le modifiche permanenti alla viabilità del comparto via Goito - via Ebat – via Sette Santi

Entreranno in vigore mercoledì 29 giugno le modifiche permanenti alla viabilità del comparto via Goito – via Ebat – via Sette Santi. È prevista l’inversione del senso unico di marcia nel tratto più a nord di via Goito, compreso tra via dei Sette Santi e via Montebello, con nuova direzione Sette Santi – Montebello; l’inversione del senso unico di marcia in via Costanzo Ebat (la nuova direzione sarà Montebello – Sette Santi) e l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via dei Sette Santi compreso tra la corsia antistante il civico 12 (ingresso della chiesa dei Sette Santi) e via Ebat, con divieto di fermata sul lato est di questo tratto di strada.

Le misure sono finalizzate a migliorare la sicurezza e a rendere più fluida la viabilità della zona, anche in vista della prossima istituzione del senso unico (in direzione nord-sud) all’intersezione tra via Montebello e via S. Jacopo in Acquaviva, che rende necessario un miglioramento dei collegamenti in direzione nord verso via Montebello.

Le scelte sono state motivate anche da considerazioni relative alla sicurezza: per esempio chi da via Ebat deve immettersi in via Montebello, attualmente ha difficoltà a percepire la presenza di veicoli provenienti da ovest (mare) a causa di un albero che si trova sul lato sinistro di via Montebello.

I sensi unici attuali su via Ebat e via Goito rendono inoltre difficoltoso l’ingresso in via delle Case Rosse per chi proviene dal lato sud di via Goito, con un percorso obbligato che prevede il passaggio da via Ebat e l’effettuazione di due svolte a sinistra, per poi ritornare indietro e immettersi in via delle Case Rosse. C’è anche chi, pur di immettersi da via Goito direttamente in via delle Case Rosse saltando il percorso obbligato, arriva a proseguire per alcuni metri in senso vietato, con notevoli problemi di sicurezza stradale.

Invertendo i sensi unici su via Ebat e sul tratto di via Goito tra via Montebello e via dei Sette Santi si potranno riscontrare diversi vantaggi:

– all’intersezione con via Goito la visibilità per i veicoli che si immettono in via Montebello migliorerà notevolmente per l’assenza di elementi fisici e di conseguenza il transito in entrata su via Montebello sarà più sicuro rispetto alla soluzione attuale;

– l’intersezione tra via Montebello e via Ebat diventa molto più sicura perché essendo solo in uscita da via Montebello, non sussisteranno problemi di visibilità;

– l’accesso su via delle Case Rosse sarà molto più semplice per i veicoli provenienti dal lato sud di via Goito, che potranno svoltare direttamente a sinistra. Dalla direzione Montebello/piazza Matteotti i mezzi diretti verso via delle Case Rosse potranno svoltare in via Ebat e raggiungere facilmente via delle Case Rosse percorrendo un tratto di via Sette Santi.

Il prolungamento del doppio senso di marcia in via dei Sette Santi consentirà infatti un rapido accesso a via Goito e via delle Case Rosse a chi proviene da via Montebello, passando da via Ebat. Per alcuni giorni agenti della Polizia Municipale saranno presenti in zona per aiutare i cittadini ad applicare correttamente le nuove disposizioni.

Condividi: