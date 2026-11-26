Goldoni, abbonamenti in crescita del 7,5% e bilancio in pareggio

Due stagioni consecutive con il segno più per la Fondazione. A trainare è soprattutto la prosa, che registra un incremento del 29% rispetto al 2024-2025 e supera i 500 abbonati. Crescono anche lirica e sinfonica, mentre si guarda al futuro con il progetto Teatro della Luce

di Giulia Bellaveglia

Due stagioni consecutive di crescita, un aumento significativo degli abbonamenti e un bilancio che si avvia a chiudere in pareggio. È il quadro positivo emerso dalla presentazione dei risultati della Fondazione Teatro Goldoni, che nell’ultimo anno e mezzo ha puntato sul consolidamento dell’identità artistica, sull’ampliamento dell’offerta e sul rinnovamento del pubblico. A illustrare i dati, il sindaco Luca Salvetti: rispetto alla stagione 2024-2025, gli abbonamenti complessivi registrano un incremento del 7,5%, mentre nell’ultimo anno la scalata è stata del 4,7%. A trainare il risultato è soprattutto la prosa, con un +29% nel confronto con la stagione precedente e un ulteriore +7,4% nell’ultimo anno. Segno positivo anche per la sinfonica (+10,5%) e la lirica (+9,3%) rispetto al 2024-2025. “Sono due stagioni consecutive di crescita – dice il primo cittadino – e questo si traduce in un trend di fidelizzazione. L’aumento degli abbonati significa che il programma nel suo complesso è piaciuto e ha portato a un’adesione maggiore”. Sul fronte economico, il direttore amministrativo Massimiliano Mautone ha anticipato che, sulla base dei dati previsionali di settembre-ottobre, la Fondazione dovrebbe chiudere il bilancio in pareggio. Un risultato rilevante anche per le ricadute sul territorio. “Avere più abbonati – spiega – significa più persone che frequentano gli spazi con continuità e questo genera un indotto per gli esercizi commerciali e le attività della zona”. Tra le prospettive future figura il progetto Teatro della Luce, che punta a valorizzare gli spazi della struttura e a promuoverne la frequentazione anche durante il giorno. L’assessora alla cultura Angela Rafanelli ha ribadito la volontà di consolidare il ruolo del Goldoni come luogo di musica e di tradizione, mantenendo uno sguardo attento alla prosa e aprendosi a una dimensione nazionale e internazionale. Il direttore artistico Emanuele Gamba ha infine evidenziato la varietà della programmazione, costruita per intercettare spettatori differenti e favorire l’incontro tra generi e linguaggi. “Il teatro – afferma – deve essere un luogo di incontro e di incrocio. L’obiettivo è far entrare persone con interessi diversi, che possano incuriosirsi e avvicinarsi anche a proposte che inizialmente non avrebbero scelto”. La prosa ha intanto superato la soglia dei 500 abbonati ed è in aumento anche il numero di spettatori che scelgono più cartelloni.

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