Gradimento sindaci d’Italia: Salvetti sale all’11° posto scalando 7 posizioni

Il commento del primo cittadino labronico: "Queste classifiche vanno prese sempre con il giusto peso. Certo è che fa piacere vedere, dopo 4 anni di mandato, un trend in crescita che dal 30esimo posto mi ha portato al 18esimo ed oggi alle porte dei primi dieci sindaci apprezzati in Italia"

Sesto nel primo anno di mandato, 30esimo nel secondo e 18esimo nel terzo e 11esimo nel quarto anno a poco meno di un anno dalle elezioni amministrative in programma per la primavera del 2024. Il sindaco Luca Salvetti continua ad essere nel gotha dei primi cittadini italiani con il 58,5% di consenso secondo il Governance Poll indetto da Il Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico di riferimento nazionale. In testa alla classifica nazionale troviamo il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala. Il nostro sindaco è terzo in Toscana dietro a Nardella (Firenze) al sesto posto e Biffoni (Prato) all’ottavo. Rispetto allo scorso anno ha guadagnato 7 posizioni (era infatti 18esimo) e + 1.7% .

“Queste classifiche vanno sempre prese per quello che sono, indubbiamente, però fa sempre piacere vedere che il trend è sempre in crescita da tre anni a questa parte – commenta il sindaco Salvetti a QuiLivorno.it – dal 30esimo posto al 18esimo fino all’11esimo di oggi. Tutto questo dopo quattro anni di Governo amministrativo cittadino dove abbiamo attraversato anche la difficoltà maggiore dell’emergenza Covid cercando di rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini. Il gradimento è per il sindaco ma è un gradimento generale anche per il lavoro degli assessori, della maggioranza e di tutta la struttura comunale

