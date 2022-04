Grande partecipazione al convegno della Municipale sul codice della strada

Si è svolto venerdì mattina, 1° aprile, al Palazzo Pancaldi un convegno della polizia municipale al quale hanno partecipato, oltre al personale locale, anche gli agenti è gli ufficiali di altri comandi della Toscana e delle altre forze dell'ordine

Si è svolto venerdì mattina, 1° aprile, al Palazzo Pancaldi un convegno della polizia municipale al quale hanno partecipato, oltre al personale locale, anche gli agenti è gli ufficiali di altri comandi della Toscana e delle altre forze dell’ordine. Vi era una importante presenza della polizia stradale proprio per l’argomento trattato: aggiornamento sul codice della strada, che subisce in continuazione delle modifiche.

La giornata, organizzata dal Comando di Polizia Locale insieme ad Egaf, era gratuito per i partecipanti e non ha comportato spese per l’amministrazione comunale.

Si inserisce nell’ ambito degli “incontri con l’ autore” che si svolgono in 15 città d Italia e che per la prima volta ha visto protagonista anche il nostro territorio. Egaf è la casa editrice protagonista dell’informazione professionale su circolazione stradale, motorizzazione e trasporti.