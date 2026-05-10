Grande partecipazione al terzo Memorial Lorenzo Filippi

Sono state 21 le squadre in campo tra il 9 e il 10 maggio per un torneo che ha richiamato tantissimo pubblico. Dopo i gironi del sabato, domenica spazio alle finali in un clima di sport e partecipazione nel ricordo di Lorenzo "Pippi" Filippi

Si è conclusa con grande successo la terza edizione del Memorial Lorenzo Filippi, andata in scena nelle giornate del 9 e 10 maggio al Nuovo Centro Coteto. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere sia dal punto di vista sportivo che da quello della partecipazione del pubblico. Alla manifestazione hanno preso parte ben 21 squadre, protagoniste di due giornate intense di sport e condivisione. Nella giornata di sabato si sono disputati i gironi eliminatori, mentre domenica spazio alle fasi finali che hanno decretato i vincitori del torneo. Grande la presenza di pubblico sugli spalti e attorno ai campi, con un coinvolgimento ancora superiore rispetto alla passata edizione disputata al Picchi. Famiglie, amici, appassionati e tanti giovani hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e partecipazione nel ricordo di Lorenzo “Pippi” Filippi. Gli organizzatori si sono detti soddisfatti per la riuscita dell’evento, sottolineando soprattutto il forte legame che il memorial continua a creare tra sport, amicizia e memoria condivisa. A vincere il torneo è stata la Dinamo.

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