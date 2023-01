Grande successo per la premiazione del campionato sociale Aci Livorno 2022

L'evento è stato voluto fortemente dall’Ente provinciale per rilanciare, promuovere e sostenere tutti i protagonisti e le realtà che da anni sono attive sul territorio nel mondo del motosport nazionale. Tra i premi consegnati ben ottomila euro in buoni benzina

Campionato Sociale che festeggia il suo primo anno, un campionato voluto fortemente dall’Ente provinciale per rilanciare, promuovere e sostenere tutti i protagonisti e le realtà che da anni sono attive sul territorio nel mondo del motosport nazionale.

Per Aci Livorno un’ulteriore conferma che ancora una volta indica il territorio elbano come un’area storicamente colma di tradizione, passione e ricca di campioni riguardante il panorama automobilistico sportivo.

Sold out e grande soddisfazione quindi per la premiazione del Campionato Sociale 2022 che si è tenuta sabato 28 gennaio presso la sede Aci in Largo Vera Modigliani (zona Parco levante). Nella sala, stracolma di piloti e di un vasto pubblico accorso per assistere alla premiazione, regnava un’atmosfera di grande orgoglio partecipativo. La giornata è iniziata alle ore 12 con il discorso del presidente di Aci Livorno, Marco Fiorillo, che si è detto soddisfatto per il successo della prima edizione del Campionato Sociale e si augura che tale Campionato diventi una consolidata e forte tradizione per l’ente di Via Verdi. Il discorso è poi continuato con il ringraziamento verso i suoi più stretti collaboratori tra cui, Ambrogio Sabatini che è stato un po’ l’ideatore del campionato, Massimo Nardi braccio operativo, il direttore di Aci Livorno Mauro Minoletti, Ernesto La Greca amministratore della società e il dott. L. Francesco Baldi. Un sentito ringraziamento anche a Stefano Sinibaldi che, prosegue il presidente, ha portato negli anni alto il nome di Aci Livorno. Prosegue poi il discorso il presidente di Aci Sport Livorno, Luciano Fiori che ha ringraziato non solo tutto il personale organizzativo che ha seguito con vera passione la prima edizione del campionato ma anche tutti i piloti che rappresentano senza alcun dubbio la forza di questo campionato automobilistico, elogiando anche il territorio elbano che ogni anno accoglie in modo entusiasmante e con grande professionalità tutti i piloti e il pubblico partecipante.

A tutti i vincitori è stato consegnato, oltre che un premio in buoni benzina per un valore complessivo pari a ottomila euro, un’imponente coppa ed una targhetta in metallo, realizzata in ricordo dei rally storici. A tutto l’equipaggio femminile vincitore è stato inoltre consegnato un gradevole omaggio floreale.

Di seguito riportiamo la classifica dei vincitori del Campionato Sociale Aci Livorno 2022:

1° Conduttore Rally:

1° CLASSIFICATO Mariotti Riccardo

2° CLASSIFICATO Pierulivo Leonardo

3° CLASSIFICATO Volpi Andrea

2°Conduttore Rally

1° CLASSIFICATO Ambrogi Luca

2° CLASSIFICATO Bubola Irene

3° CLASSIFICATO Floris Alessandro

1°Conduttore Regolarità

3° CLASSIFICATO Abeniacar Michele

2° CLASSIFICATO Ricci Roberto

1° CLASSIFICATO Zazzeri Barbara

2°Conduttore Regolarità

1° CLASSIFICATO Androvandi Cristiano

2° CLASSIFICATO Ricci Roberto

3° CLASSIFICATO Marchetti Alessandra

1° Conduttore Rally Equipaggi femminili

1° CLASSIFICATO Fedi Paola

2° Conduttore Rally Equipaggi femminili

1° CLASSIFICATO Bubola Irene

1° Conduttore Regolarità Equipaggi femminili

1° CLASSIFICATO Zazzeri Barbara

1° Conduttore Regolarità Equipaggi femminili

1° CLASSIFICATO Marchetti Alessandra

Infine è stato consegnato un premio alle scuderie (GRT e PRORACING).

