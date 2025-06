“Grazie a tutti per il vostro prezioso sostegno”

La presidente dell'associazione Cure Pallative Francesca Luschi ringrazia i partner del Patto Etico. Salvetti: "Siete un punto di forza per il nostro sistema sociosanitario". Nel 2024 sono stati assistiti 855 pazienti, di cui 600 a domicilio

di Giulia Bellaveglia

Un incontro sentito, partecipato, commosso. Non per presentare un progetto, ma per dire grazie. L’Associazione Cure Palliative ha voluto esprimere la propria gratitudine ai partecipanti al “Patto Etico”: fondazioni, imprese e istituzioni cittadine che, con sensibilità e costanza, sostengono l’attività di assistenza ai malati terminali. Un movimento che rappresenta un’eccellenza sanitaria e umana del territorio livornese. “Una realtà che si è strutturata in modo straordinario – dice il sindaco Luca Salvetti – con professionalità e dedizione. È un punto di forza per il nostro sistema sociosanitario, resa possibile anche grazie alla vicinanza della comunità”. “Sostenere le cure palliative – aggiunge Luciano Barsotti, presidente di Fondazione Livorno, da sempre tra i primi sostenitori – non significa sostituirsi al pubblico, ma compiere quel passo in più che le risorse istituzionali da sole non riescono a garantire”. L’associazione oggi può contare su un’équipe di 22 professionisti tra medici, infermieri, psicologi, terapisti e assistenti spirituali che quotidianamente raggiungono le abitazioni dei pazienti per garantire un accompagnamento dignitoso nel tratto finale della vita. Nel 2024 sono stati assistiti 855 pazienti, di cui 600 a domicilio. “Accompagnare – spiega la presidente dell’Associazione Francesca Luschi – significa rispondere a bisogni fisici, psicologici e spirituali, ma anche essere accanto alle famiglie, non lasciarle sole nel momento più difficile. Parlare di benessere quando si parla di cure palliative può sembrare un paradosso, ma non lo è: la dignità è benessere, anche alla fine del proprio percorso”. Il “Patto Etico”, nato nel 2007, è oggi una rete che coinvolge decine di soggetti livornesi. Quest’anno, grazie all’adesione di nuovi partner, ha coperto il 20% del fabbisogno economico: circa 70mila euro, a fronte di un bilancio complessivo di oltre 800mila, dei quali solo 247mila coperti dalla convenzione con l’Asl. “Senza il vostro aiuto – conclude Luschi – questo modello non esisterebbe. Il 70% delle risorse arriva da privati: il vostro contributo è ciò che permette a questo servizio di continuare”.

Questi gli attuali sostenitori: Fondazione Livorno, Tdt – Terminal Darsena Toscana, Raffineria Eni di Livorno, Trust, Lorenzini & Co., Toremar Sea, Porto di Livorno 2000 Srl, Fratelli Neri Sia, MarterNeri Sia, Hillebrand Gori Italy Srl, Agenzia marittima Spadoni, Spedimar, Comune di Livorno e Stabilimento balneare Lido Livorno.

