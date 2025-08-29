“Grazie a tutti per il vostro sostegno e affetto”
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
Oggi sono passate a salutare Matteo e a farci le condoglianze tantissime persone tra parenti e amici. Domani forse succederà la stessa cosa. Ci sembra doveroso da parte nostra ringraziare coloro che in queste ore hanno voluto dimostrarci tutto l’affetto e la vicinanza possibile. Inoltre, un ringraziamento a chi con parole cariche di amore ha dedicato un pensiero, un ricordo sui social. Grazie per il vostro supporto e sostegno.
Famiglia Perfetti
