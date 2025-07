“Grazie a tutti per la bellissima sorpresa, il pellegrinaggio è aperto”

Nella foto, da sinistra: Toto, Mimmo (il festeggiato), Fabio e Virginia i quatto soci del Bed Elf

Lo scultore Galli: "Sì la statua è quella originale, l'ho riverniciata di blu scuro per avvicinarmi al colore della giacca da marinaio che Bud indossava in Lo chiamavano Bulldozer". Il festeggiato: "Ora gli troveremo un angolino carino all'interno del pub, venite anche solo per scattare una foto. Sono tante le persone da ringraziare, scriverò un post nelle prossime ore"

in fondo all’articolo trovate il video dell’arrivo

“Sapevo che era stata organizzata una sorpresa ma non sapevo sarebbe arrivata la statua. E’ stata una bellissima sorpresa nella sorpresa. Era tanto che pensavo a come riportarla a Livorno. Grazie a tutti”. A parlare è Domenico Rosa che ieri pomeriggio 27 luglio come regalo di compleanno per i suoi 50 anni ha ricevuto la statua di Bud Spencer. Diciamolo subito: è quella originale, quella che si trovava alla Bellana. “Dopo averla ripresa l’ho riverniciata. E’ stata una mia scelta artistica. Secondo me questo blu scuro la esalta di più. Volevo avvicinarmi al blu di quella famosa giacca da marinaio che Bud portava nel film Lo chiamavano Bulldozer e così ho scelto questa tinta. Sono sicuro che con l’andare del tempo, perdendo la lucidità che ha ora, migliorerà ulteriormente”, spiega lo scultore viareggino che l’ha realizzata, Fabrizio Galli, che ieri pomeriggio ha partecipato alla consegna. “Il gruppo di amici di Mimmo è venuto da me la prima volta circa due mesi fa. All’inizio devo dire che ho detto no, poi ho visto il grande entusiasmo e il grande amore, è stato proprio palpabile, e così mi sono convinto che era la strada giusta per farla tornare a Livorno”. Ora la statua si trova al Bed Elf in scali delle Ancore, il pub di Mimmo, Toto, Fabrizio e Virginia: “Colgo l’occasione – prosegue Mimmo – per dire che il pellegrinaggio, chiamiamolo così, è aperto e gradito. Chiunque può venire qui al locale anche solo per vederla e scattare foto. Purtroppo spostarla ogni volta fuori non è semplice perché è pesante. Gli troveremo un angolino carino all’interno del pub e con il tempo capiremo se potremo, come dire, trovargli un altro luogo. Concludo dicendo che sono tanti coloro che vorrei ringraziare. Scriverò un post nelle prossime ore”.

