“Grazie Alfa, che privilegio esibirci con te”

"Ci siamo sentiti vivi, sostenuti e valorizzati. È stato un momento di visibilità e di orgoglio che porteremo con noi". La lettera della Banda Città di Livorno presente sul palco del Modigliani Forum con 15 musicanti

L’8 novembre una piccola rappresentanza di 15 musicanti della Banda Città di Livorno ha avuto il privilegio di esibirsi dal vivo davanti a circa 7.000 spettatori in occasione del concerto del cantante Alfa in tour al Modigliani Forum. “Ogni città ha la sua banda cittadina – spiegano – e la nostra, attiva fin dagli inizi del ’900 con tracce storiche che risalgono addirittura al 1600 quando nella Fortezza Vecchia fu istituito il “Commissario delle Bande del Castello di Livorno”, porta avanti da sempre un importante compito: tramandare una tradizione secolare, promuovere la musica popolare e offrire a tutti l’accesso, gratuito o a costi popolari, alla formazione musicale. Oggi però la nostra attività attraversa un momento difficile tra burocrazia sempre più pesante e obblighi normativi che rischiano di soffocare l’entusiasmo e il volontariato. Non a caso il Maestro Riccardo Muti, più volte intervenuto in difesa delle bande, le ha definite “i panda della musica”: una specie musicale in via d’estinzione. Grazie ad Alfa, artista di grande sensibilità, ci siamo sentiti vivi, sostenuti e valorizzati. È stato un momento di visibilità e di orgoglio che porteremo con noi e che ci sprona a continuare anche in vista della prossima riapertura della nostra scuola di musica bandistica. Grazie Alfa… Grazie Livorno”.

