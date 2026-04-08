“Grazie alla Curva Nord e a tutti per aver ricordato Hugo”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La moglie Giada esprime gratitudine ad amici, tifosi e comunità per l’affetto dimostrato

In questo momento di grande dolore, la moglie Giada desidera ringraziare di cuore tutte le persone che le sono state vicine dopo la perdita del marito Hugo in un incidente stradale avvenuto il 15 marzo. “Un ringraziamento speciale va ai ragazzi – anzi, agli amici – della Curva Nord per averlo onorato nel migliore dei modi. Inoltre, grazie ai Giovani Amaranto e ai mister della categoria 2017 per la vicinanza e l’affetto dimostrati alla nostra famiglia e al piccolo Santiago. Un grazie sincero anche a tutti gli amici, così numerosi e unici, che con la loro presenza e il loro sostegno ci stanno aiutando ad affrontare questo momento così difficile”.

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