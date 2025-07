“Grazie di cuore, bello sapere che c’è gente come voi”

La signora Antonella che ringraziamo per la disponibilità

"Grazie alle tre ragazze della Svs che, passando per caso a bordo dell'ambulanza, si sono fermate spontaneamente a darmi assistenza. Siete state stupende". Ai ringraziamenti di Antonella si unisce la Svs stessa

La lettera di ringraziamento di Antonella relativa ad un episodio avvenuto intorno alle 13.30 del 29 luglio all’altezza della rotonda di viale Boccaccio (direzione via del Levante). “Desidero ringraziare le tre ragazze a bordo di un’ambulanza dell’Svs che, passando per caso in viale Boccaccio, si sono fermate spontaneamente a darmi assistenza vedendo che ero stata appena tamponata. Mi hanno dato supporto psicologico e hanno anche atteso con me l’arrivo dei vigili urbani. Niente era dovuto, ma loro sono state stupende. Grazie di cuore ragazze! È bello sapere che c’è gente come voi”. Le “tre ragazze” si chiamano Gaia, Sara e Sabrina e ai ringraziamenti di Antonella desidera unirsi la Svs Pubblica Assistenza stessa che dalla sede di via San Giovanni plaude al gesto, sottolineandone l’attenzione e lo spirito di servizio verso la comunità.

