“Grazie Gino, Livorno è come te”. La Livornina d’oro a Strada

Salvetti: "Nel modo in cui ha vissuto Gino ritroviamo i valori di accoglienza della città". Il sindaco ha consegnato alla moglie di Gino Strada, Simonetta Gola, la massima onorificenza cittadina: "In tema di sbarchi, Livorno ha praticato l'accoglienza". Al termine del discorso del sindaco tutti in piedi per un lungo applauso

“Nel modo in cui ha vissuto Gino ritroviamo i valori di accoglienza della città di Livorno. E la mia proposta di dedicare la Livornina d’oro a Strada è stata accolta subito dalla giunta. In questo anno abbiamo accolto 8 navi, la prima nave è stata proprio la nave di Emergency nel dicembre 2022, e 1000 migranti. Grazie Gino, Livorno è come te”. Alla presenza dei volontari della onlus, dell’assessora regionale Monni, della vice sindaca Camici, degli assessori Raspanti, Garufo e Ferroni, di don Razzauti, della presidente della Provincia Scarpellini, del consigliere regionale Gazzetti, del questore Stellino, della comandante della polizia municipale Maritan, della Protezione civile di Livorno, del direttore Svs Cantini il sindaco ha consegnato alla moglie di Gino Strada, Simonetta Gola, la massima onorificenza cittadina. Al termine del discorso del sindaco tutti in piedi per un lungo applauso. Gola, moglie di Gino Strada, nonché direttrice della comunicazione di Emergency: “In tema di sbarchi, Livorno ha praticato l’accoglienza, siamo contenti di sapere che la città sente questo legame con noi”.

