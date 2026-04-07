“Grazie Livorno per esserti stretta nel nostro dolore per la scomparsa di Antonella”

“Non ci siamo sentiti soli. Il vostro affetto ci ha dato forza”. Il messaggio della famiglia Fezza, che ringraziamo per la disponibilità

“Desideriamo esprimere un sentito e profondo ringraziamento a tutte le persone che in questi giorni ci hanno dimostrato una vicinanza sincera e affettuosa”. Con queste parole la famiglia Fezza, tramite la sorella e il fratello, che ringraziamo per la disponibilità, vuole ringraziare pubblicamente tutti coloro che in queste ore di grande dolore hanno manifestato affetto e sostegno per la scomparsa in un incidente stradale di Antonella, 51 anni, imprenditrice livornese nel settore termoidraulico. “Grazie ai tanti livornesi che, anche senza conoscerci personalmente, si sono stretti a noi con rispetto, calore e partecipazione. Il vostro affetto ci ha dato forza e rappresenta per noi un grande conforto in un momento di dolore così difficile. Sapere di non essere soli ci aiuta ad andare avanti e a custodire nel cuore il ricordo di Antonella”. Antonella nel lavoro era una professionista stimata e al di fuori dell’attività professionale era una persona energica legata alle sue passioni, come il mare e lo sport, vissute con entusiasmo. Ma prima di tutto era una madre nel senso più amorevole del termine.

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