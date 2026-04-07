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“Grazie Livorno per esserti stretta nel nostro dolore per la scomparsa di Antonella”

Martedì 7 Aprile 2026 — 21:36

“Non ci siamo sentiti soli. Il vostro affetto ci ha dato forza”. Il messaggio della famiglia Fezza, che ringraziamo per la disponibilità

“Desideriamo esprimere un sentito e profondo ringraziamento a tutte le persone che in questi giorni ci hanno dimostrato una vicinanza sincera e affettuosa”. Con queste parole la famiglia Fezza, tramite la sorella e il fratello, che ringraziamo per la disponibilità, vuole ringraziare pubblicamente tutti coloro che in queste ore di grande dolore hanno manifestato affetto e sostegno per la scomparsa in un incidente stradale di Antonella, 51 anni, imprenditrice livornese nel settore termoidraulico. “Grazie ai tanti livornesi che, anche senza conoscerci personalmente, si sono stretti a noi con rispetto, calore e partecipazione. Il vostro affetto ci ha dato forza e rappresenta per noi un grande conforto in un momento di dolore così difficile. Sapere di non essere soli ci aiuta ad andare avanti e a custodire nel cuore il ricordo di Antonella”. Antonella nel lavoro era una professionista stimata e al di fuori dell’attività professionale era una persona energica legata alle sue passioni, come il mare e lo sport, vissute con entusiasmo. Ma prima di tutto era una madre nel senso più amorevole del termine.

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