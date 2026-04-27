“Grazie Livorno per la cittadinanza onoraria”. Il 16 maggio la cerimonia

Immagine tratta dalla puntata del 26 aprile di Che tempo che fa

Ospite a Che tempo che fa, Carlo Conti ha ringraziato la città per il riconoscimento ricordando le estati a Livorno e la pesca con la correntina regalata dal nonno: “Il regalo più bello dell’anno”. E Fazio si congratula

Livorno si prepara a celebrare ufficialmente uno dei volti più noti della televisione italiana. Dopo l’approvazione, il 25 marzo, da parte del Consiglio Comunale, arriva in queste ore la data della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria: sabato 16 maggio alle ore 11. Il riconoscimento rappresenta il coronamento di un legame profondo con la città labronica, un legame che lo stesso conduttore e presentatore ha più volte sottolineato nel corso degli anni e che ha ribadito ieri 26 aprile in televisione. Ospite a Che tempo che fa per presentare il suo libro A pesca con il babbo, Conti ha dichiarato: “Ringrazio Livorno perché mi ha dato la cittadinanza onoraria”. Una notizia accolta con entusiasmo da Fabio Fazio, che ha replicato con un caloroso “eh che bello, che bello, congratulazioni” facendo partire l’applauso in studio. Durante l’intervista, ha poi condiviso un ricordo personale legato proprio a Livorno: “Da bambino mio nonno mi regalava l’attrezzatura per pescare con la correntina (filo, piombo, sughero e amo). Era il regalo più bello dell’anno. Ricordo le estati passate a Livorno a pescare insieme a mio cugino Stefano”. L’appuntamento è quindi fissato per sabato 16 maggio. Un momento istituzionale ma anche celebrativo che sancisce definitivamente l’ingresso di Carlo Conti tra i “livornesi” a tutti gli effetti.

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