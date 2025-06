“Grazie per il bellissimo video, mi avete fatto piangere”

“Nemmeno quando mi sono sposato ho pianto così. Ogni volta che lo rivedo mi metto a piangere. E’ stata una bellissima sorpresa. Davvero. Grazie a tutti”. A parlare è Giancarlo, che ringraziamo per la disponibilità, conosciutissimo allenatore della scuola calcio della Polisportiva Carli Salviano, commentando il tenero video che oggi pomeriggio i “suoi” piccoli calciatori gli hanno voluto dedicare mentre si trova all’ospedale per un pit stop. Giancarlo lo raggiungiamo al telefono: “Che emozione quando l’ho ricevuto. Sono oltre 30 anni che alleno i bambini, ne ho allenati migliaia, e per me sono tutti come figli”. Il video, pubblicato dalla Polisportiva Carli Salviano sulla propria pagina Fb, si apre con una simpatica canzone-dedica per il mister e prosegue con le dediche dei piccoli calciatori. “Giancarlino, il campo senza di te non è lo stesso. Ci mancano la tua voce, il tuo sorriso, il tuo cuore grande”. E lui, Giancarlino, non vede l’ora di rientrare a disposizione del presidente Adriano Tramonti per poter cantare tutti insieme: “Un, due, tre Giancarlino olè”.

