“Grazie per lo striscione dedicato ad Anita”

Foto autorizzata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

“Grazie del pensiero che avete avuto in questo momento tanto difficile per tutte noi. Anita aveva una parola gentile verso tutti, era una persona onesta e buona e ci fa piacere che le sia stato riconosciuto”. Le Rebels Girls Pielle, che ringraziamo per la disponibilità, commentano così l’iniziativa degli Sbandati Libertas che hanno voluto dedicare lo striscione “Divisi dalla passione uniti nel dolore. Ciao Anita piellina per sempre” ad Anita, tifosa Pielle scomparsa, esponendolo domenica 23 marzo al PalaMacchia nel match contro Cento. Una iniziativa che ha riscosso tanto successo tra il popolo biancoazzurro che nel corso della giornata sui social ha pubblicato tantissimi commenti di ringraziamento per il gesto. Tra questi: “Chapeau. Livornesi prima di tutto”. “Questo è il vero sport”. “Grazie ragazzi avete vinto lo stesso, gesto bellissimo”. Nel corso del pomeriggio anche i Rebels Pielle Curva Sud si erano espressi pubblicando sulla pagina Fb degli Sbandati: “Grazie ragazzi per il ricordo della nostra Anita”.

