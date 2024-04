Green Community: la Costa degli Etruschi punta a diventare destinazione turistica sostenibile

Presentato al castello Pasquini il progetto dell’Ambito, che chiama a raccolta gli operatori del settore per ideare e promuovere pacchetti ecoturistici

Un impegno condiviso per fare della Costa degli Etruschi una destinazione turistica sostenibile. Questo il messaggio emerso dopo le giornate di approfondimento organizzate il 9 e 10 aprile dall’Ambito turistico al castello Pasquini di Castiglioncello per fare il punto sul progetto “Green Community Costa degli Etruschi”.

La prima giornata ha visto il Comune di Castagneto Carducci, capofila dell’Ambito, riunire i rappresentanti delle istituzioni per condividere le sfide del progetto Green Community finanziato dal PNRR che, partendo dalla lotta al cambiamento climatico e dalla transizione energetica, ha come obiettivo il consolidamento della competitività del territorio dove produzioni tipiche rispettose dell’ambiente si legano al turismo quale driver economico di crescente rilevanza.

La giornata del 10 aprile era dedicata ad una specifica azione sul turismo del progetto generale, organizzata dalla coop Itinera su incarico dell’Ambito, centrata sulla sostenibilità dei prodotti e servizi turistici della Costa degli Etruschi e sul marketing territoriale, e ha visto la presenza di numerosi operatori turistici del territorio che si sono confrontati su un tema di grande importanza per il futuro del settore. “Per essere attrattivi come territorio – ha sottolineato Sandra Scarpellini, presidente della Provincia di Livorno e sindaca del Comune di Castagneto, capofila dell’Ambito turistico – è impossibile lavorare da soli. Anche per il progetto Green Community è fondamentale creare un percorso condiviso che, migliorando la vita dei nostri cittadini, renda la Costa degli Etruschi sempre più attrattiva anche per i turisti”.

A sostenere il progetto Green Community Costa degli Etruschi anche il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi: “La Toscana è un brand conosciuto e apprezzato, la nuova sfida sta nella nostra capacità di raccontare quelli che sono gli attrattori turistici del territorio. A ottobre 2023 la Regione Toscana ha adottato la Carta dei Valori per un turismo sostenibile ma è essenziale declinare tutti insieme, in una community appunto, la sfida della sostenibilità in ambito turistico”.

Ha parlato di passaggio da Green Community a Green Destination, Marco Pavoletti, coordinatore dell’Ambito Costa degli Etruschi. “Con questa azione l’ambito vuole supportare gli operatori del settore – ha detto – che sono chiamati a rispondere alle richieste del mercato proponendo offerte sostenibili e basate su valori green che ormai l’80% dei turisti ritiene importanti”. Con questo intento il progetto Green Community Costa degli Etruschi prevede la creazione di un network di tour operator che a livello internazionale promuovano e commercializzino l’offerta turistica Green Community Costa degli Etruschi.

Infine Laura Giuliano, presidente di Itinera, ha sottolineato come “la sostenibilità sia sinonimo di rispetto del territorio e durevolezza nel tempo. I turisti sempre di più vogliono vivere in prima persona un’ospitalità sostenibile in tutti i settori, dall’alberghiero alla cultura, passando per l’artigianato e l’enogastronomia”. Proprio con questo intento, il progetto Green Community prevede una serie di appuntamenti on line con gli operatori turistici per la mappatura delle offerte e la progettazione di pacchetti ecoturistici. Questi appuntamenti sono organizzati dall’Ambito Costa degli Etruschi e dalla coop Itinera e sono in programma per le giornate di martedì 7 e mercoledì 8 maggio previo invio agli operatori selezionati da coop Itinera del link di invito per il collegamento. L’Ambito collaborerà con Toscana Promozione Turistica per favorire la partecipazione degli operatori interessati agli incontri in presenza che l’agenzia regionale sta proponendo sui territori per la costruzione di offerte turistiche sostenibili in linea con la Carta dei Valori.

