Grosso ramo cade in via Montebello

L'episodio si è verificato poco prima delle 16 di giovedì 12 settembre. Per fortuna non si registra alcun mezzo coinvolto e alcun ferito

Il ramo di un albero in via Montebello, presente al lato della corsia in direzione piazza Matteotti, è caduto in strada a causa del forte vento che sta sferzando su tutta la città in queste ore. L’episodio si è verificato poco prima delle 16 di giovedì 12 settembre. Per fortuna non si registra alcun mezzo coinvolto né alcun ferito. Sul posto la polizia municipale per veicolare la viabilità e i vigili del fuoco che si sono preoccupati di mettere in sicurezza il ramo.

