Gruppo di amici di 30 anni fa si ritrova a cena

Sabato 30 settembre ci siamo trovati in 24 con il vecchio gruppo di amici di 30 anni fa di piazza San Marco (circolo Arci). Alcuni di noi davvero non si vedevano da 30 anni, molti cambiati da non riconoscerci, ma l’emozione è stata tanta e una cena è bastata per riaccendere l’affetto che ci lega.

Stefania

