Gruppo Giovani Confcommercio Livorno: ecco il nuovo direttivo. I NOMI

Si è costituito il nuovo direttivo provinciale del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Livorno.

Sono parte del direttivo: Michele Bardi e Leonardo Marradini, imprenditori attivi nei settori intrattenimento e ristorazione, Paolo Castellone, agente de Il Metroquadro Immobiliare, Alessandro Desii, titolare del negozio di giocattoli Città del Sole, Chiara Ceccarelli, agente immobiliare del Centro Servizi Immobiliari.

Il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli, che ha presieduto il consiglio è soddisfatto: “La situazione drammatica in ci si sono viste precipitate le imprese durante la pandemia e l’incontrollato aumento delle spese di energia e materie prime hanno messo e stanno mettendo a rischio la tenuta di tante piccole attività. Ciononostante in associazione già in queste prime settimane del 2022 registriamo una determinazione delle imprese giovanili a restare sul mercato, innovare e competere. Per rispondere alla legittima necessità di giovani donne e uomini che necessitano di un sostegno organizzativo competente e soprattutto di uno confronto continuo tra pari rispetto alle opportunità commerciali, in Confcommercio si è formato un gruppo di giovani dinamici che vuole rappresentare le esigenze degli imprenditori tra i 18 e i 42 anni, in un costante rapporto con i livelli regionali e nazionali”.

Presidente del gruppo è Leonardo Marradini, che sintetizza così il suo mandato: “Il nostro obiettivo più operativo sarà quello di di offrire a start-up e imprese avviate under 42 tutti gli strumenti per uscire dallo stallo che si è venuto a creare dallo scoppio della pandemia: opportunità relative a bandi e agevolazioni, formazione, consulenza. Nel medio periodo lavoreremo per una cultura imprenditoriale consapevole e responsabile che trovi ascolto presso le sedi istituzionali e la società”.

Responsabile sindacale del gruppo è Daniele Capecchi. Chi volesse aderire può farlo scrivendo a [email protected] o chiamando lo 0586/1761054.