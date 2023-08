Guardia di Finanza, cambio del comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria

Dopo tre anni alla guida delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Livorno, il Tenente Colonnello Peppino Abbruzzese si accommiata per andare a ricoprire un nuovo prestigioso incarico operativo presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona. Al suo posto, al comando del Nucleo P.E.F. labronico è subentrato il Tenente Colonnello Enzo Mazzocchi.

Di origini vicentine, il Ten. Col. Mazzocchi giunge in Toscana al termine di un’esperienza formativa presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a L’Aquila, ove ha ricoperto il delicato incarico di comandante Compagnia Allievi e Ufficiale Istruttore dei futuri sottufficiali del Corpo. Prima ancora (nei gradi di Tenente, Capitano e Maggiore) ha ricoperto incarichi operativi in Veneto, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. E’ laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria.

I due Ufficiali Superiori, in occasione dell’avvicendamento, sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, Col. t.ST Cesare Antuofermo, il quale ha dato il benvenuto al Ten. Col. Mazzocchi e ha salutato il Ten. Col. Abbruzzese, sottolineandone le doti professionali e umane che ne hanno caratterizzato l’azione di comando nell’ultimo triennio a Livorno, ringraziando per l’impegno profuso, gli importanti risultati e la fattiva collaborazione fornita.

