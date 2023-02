Guardia di Finanza e Confcommercio insieme per sviluppare percorsi di legalità e prevenzione

L’incontro si è concluso con la reciproca fattiva volontà ed interesse delle parti per valutare ed affinare ulteriormente la possibilità di formalizzare nel prossimo futuro un’intesa strutturata e calata sul territorio

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno e Confcommercio Livorno si incontrano per promuovere e rinsaldare l’istituzionale patto di collaborazione per la lotta alle illegalità e la tutela delle imprese che lavorano professionalmente e nel rispetto delle norme. In dettaglio, il Comandante Provinciale, Col. t.ST Cesare Antuofermo, ha accolto nella sede delle Fiamme Gialle una delegazione dell’Associazione, composta dal responsabile dell’Ufficio Sindacale, Dr. Alessio Schiano, e da due rappresentanti di categoria, il Dr. Giovanni Neri e il Dr. Gianni Vignali. Nel corso dell’incontro la predetta delegazione ha avuto modo di illustrare quale sia l’attuale situazione delle attività commerciali in città e provincia, evidenziando in particolare la volontà di sviluppare, anche con l’ausilio del Corpo, un percorso virtuoso che faccia crescere il livello legalità e di sensibilità verso uno sviluppo serio e professionale di tutti i settori economico-commerciali, puntando ad eliminare le sacche di illegalità e concorrenza sleale. Il Col. Antuofermo ha quindi manifestato ampia disponibilità affinché il Corpo contribuisca validamente a quanto prospettato dai rappresentanti dei commercianti, sottolineando e ribadendo che la Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria, è assolutamente favorevole a percorsi virtuosi del genere, finalizzati a

combattere l’illegalità, tutelare gli imprenditori seri e professionali, nonché prevenire eventuali tentativi di infiltrazioni criminali. L’incontro si è concluso con la reciproca fattiva volontà ed interesse delle parti per valutare ed affinare ulteriormente la possibilità di formalizzare nel prossimo futuro un’intesa strutturata e calata sul territorio.

Condividi: