Guardia di Finanza e studenti insieme per “Puli-Fondali e Spiagge” ad Antignano

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Reparto Operativo Aeronavale di Livorno ha partecipato all’iniziativa nazionale “Puli-Fondali e Spiagge”. Coinvolti anche gli studenti dell’Istituto Nautico Cappellini e l’olimpionica livornese Sara Franceschi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno ha partecipato all’iniziativa “Puli-Fondali e Spiagge”, promossa dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas) con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’evento si è svolto nello specchio acqueo antistante la Spiaggia del Sale di Antignano, coinvolgendo associazioni, studenti e istituzioni impegnate nella tutela dell’ambiente marino.

Nel corso della manifestazione, la componente subacquea della Stazione Navale di Livorno ha preso parte alle attività di raccolta dei rifiuti presenti sui fondali insieme ai volontari delle associazioni aderenti. Presso il mezzo attrezzato del Nucleo Sommozzatori è stata inoltre allestita una mostra dedicata alle attività svolte dal Corpo quale “polizia del mare”, impegnata nella tutela degli interessi economico-finanziari del Paese e nel contrasto ai traffici illeciti via mare.

data-start=”1708″ data-end=”1900″>All’iniziativa hanno partecipato anche gli studenti dell’Istituto Nautico “Alfredo Cappellini”, coinvolti in attività di sensibilizzazione ambientale e salvaguardia dell’ecosistema marino.

La giornata si è conclusa proprio all’Istituto Nautico con la consegna agli studenti degli attestati relativi alle competenze natatorie e alle abilità nel nuoto per salvamento. Alla cerimonia era presente anche Sara Franceschi, nuotatrice livornese tesserata per Livorno Aquatics SSD e Fiamme Gialle, che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024 nelle specialità dei 200 e 400 metri misti.

L’atleta ha portato la propria testimonianza sui valori dello sport, dell’impegno personale e del rispetto dell’ambiente marino.

L’iniziativa ha infine rappresentato un’occasione per evidenziare il ruolo svolto dalla Guardia di Finanza nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali, sia a terra che in mare, nell’ambito delle competenze attribuite al Corpo.

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